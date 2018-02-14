Дополнительные средства выделили в Удмуртии на компенсацию убыточных автобусных маршрутов

Также деньги направят на обеспечение льготного проезда.

Ижевск. Удмуртия. 118 млн рублей планируют выделить на субсидии транспортным организациям Удмуртии. Законопроект о корректировке основного финансового документа одобрен на очередном заседании регионального кабинета министров.

Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе Миндортранса республики. Эти денежные ассигновании будут направлены в форме субсидий перевозчикам. Они позволят обеспечить льготный проезд граждан на автомобильном и железнодорожном транспорте, и они сохранить убыточные маршруты в первом полугодии 2018 года.

«Ранее законом о бюджете республики на 2018 год по данному направлению предусматривалось 171, 7 млн рублей, что составляет только четверть от существующей потребности», - сообщили в пресс-службе.

Также отметим, что за счет неиспользованных целевых остатков 2017 года и разницы между запланированными доходами и фактически поступившими средствами увеличено фиксирование Дорожного фонда – на 389 млн рублей. Значительная часть этой суммы будет направлена на строительство и реконструкцию моста через реку Чепца на автомобильной дороге Балезино-Сергино и автодороги Костино-Камбарка, находящейся в зоне моста через реку Кама. Кроме того, деньги пойдут на содержание школьных маршрутов, повышение безопасности дорожного движения и приведение в нормативное состояние дорог до садовых товариществ.

Всего, согласно принятому законопроекту, доходная часть бюджета Удмуртии на 2018 год увеличится на 3,5 млрд рублей, а расходная – 4,4 млрд рублей.