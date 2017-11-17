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      Средний долг семьи в Удмуртии составляет почти 210 тыс рублей

      17:20, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      17:20, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      279
      0
      #Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#доходы\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      279
      0

      Этот показатель составляет 28% от среднего годового дохода домохозяйства.

      Ижевск. Удмуртия. Средний долг семьи в Удмуртии составляет почти 210 тыс рублей. Как сообщает сайт проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», этот показатель составляет 28% от среднего годового дохода домохозяйства.

      «Средняя кредитная задолженность домохозяйства 209,7 тыс. рублей. В том числе просроченная 5,4%. Среднегодовой доход домохозяйства 745,5 тыс. рублей», - говорится на сайте.

      Также статистики отмечают, что средний размер сбережений семьи в Удмуртии составляет 228,7 тыс. рублей.

      Если говорит в целом о стране, то средний долг здесь чуть ниже, чем в родниковом крае - 205,9 тыс. рублей, а средний объем сбережений выше практически в два раза - 440,3 тыс. рублей.

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      «За основу были взяты данные Росстата и Банка России. Анализ информации показал, что объем общей кредитной задолженности россиян достиг исторического максимума и составил 11,63 трлн руб. При этом доля просроченной задолженности составила 7,5% от кредитного портфеля, что является минимальным показателем с середины 2015 года. Однако долговая нагрузка наименее обеспеченных граждан продолжает расти», - говорится в сообщении ОНФ.

      Существенно превышает среднероссийский уровень доля «просрочки» у домохозяйств Ингушетии (25,3%), далее с большим отрывом следуют Карачаево-Черкессия (13,1%), Бурятия (11,7%) и Адыгея (10,5%).

      Что же касается сбережений россиян, то их объем на банковских вкладах и депозитах на 1 октября 2017 года составил 24,87 трлн рублей, из которых 77,8% - средства в рублях, 22,2% - в иностранной валюте, причем с начала года объем вкладов вырос на 2,3%. В пересчете на каждое домохозяйство России средний депозит достиг 440,3 тыс. рублей.

      Наибольший объем сбережений традиционно отмечается у семей из Москвы и Санкт-Петербурга. Наименьший объем сбережений в банках хранят домохозяйства Чечни и Ингушетии (33,9 тыс. и 46,3 тыс. рублей в среднем на одно домохозяйство соответственно).

      «Оживление кредитования и сокращение темпов роста просроченной задолженности, безусловно, хорошая тенденция - это признак оздоровления финансовой системы. Вместе с тем, все это происходит на фоне снижения реальных располагаемых доходов, которое зафиксировал Росстат в первом полугодии 2017 года. Кроме того, по недавно опубликованным данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), при общем снижении долговой нагрузки долги наименее обеспеченных граждан - пенсионеров, низкооплачиваемых бюджетников и других, продолжают расти и добрались до уровня почти в 30% от их дохода. Это тревожные сигналы, ставящие под сомнение всю «картину выздоровления». Во всяком случае, если смотреть на это с социальной точки зрения», - подчеркнул руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

      17:20, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      279
      0
      #Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#доходы\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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