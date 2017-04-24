Врио главы Удмуртии объявил выговор руководителю Минпромторга региона

Владимир Разумков получил наказание за возврат министерством в бюджет России 10 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Удмуртии Владимир Разумков получил выговор за возврат в бюджет России 10 млн рублей, которые должны были потратить на программу развития газомоторного топлива. Решение о наказании чиновника принял врио главы региона Александр Бречалов во время заседания правительства в понедельник, 24 апреля.

По словам Бречалова, на его имя пришло письмо из Минпромторга России, в котором регион просят вернуть 10 млн рублей в федеральный бюджет. Владимир Разумков пояснил, что эти деньги должны были потратить на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, но производитель не смог вовремя доставить их в регион.

«Если у вас возникает проблема, давайте на опережение работать, готовьте справку Виктору Алексеевичу, мне. Можно исправь ситуацию, не доводя до того, что мне замминистра отправляет письмо с требованием вернуть деньги», - сказал Бречалов.