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      Врио главы Удмуртии объявил выговор руководителю Минпромторга региона

      10:54, 24 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      10:54, 24 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      1462
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минпромторг
      1462
      0

      Владимир Разумков получил наказание за возврат министерством в бюджет России 10 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Удмуртии Владимир Разумков получил выговор за возврат в бюджет России 10 млн рублей, которые должны были потратить на программу развития газомоторного топлива. Решение о наказании чиновника принял врио главы региона Александр Бречалов во время заседания правительства в понедельник, 24 апреля.

      По словам Бречалова, на его имя пришло письмо из Минпромторга России, в котором регион просят вернуть 10 млн рублей в федеральный бюджет. Владимир Разумков пояснил, что эти деньги должны были потратить на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, но производитель не смог вовремя доставить их в регион.

      «Если у вас возникает проблема, давайте на опережение работать, готовьте справку Виктору Алексеевичу, мне. Можно исправь ситуацию, не доводя до того, что мне замминистра отправляет письмо с требованием вернуть деньги», - сказал Бречалов. 

      10:54, 24 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      1462
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минпромторг
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