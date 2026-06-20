Вавож. Удмуртия. Вечером 19 июня на реке Ува в селе Вавож утонул 8-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Двое несовершеннолетних находились на самодельном пирсе, не предназначенном для купания. В том месте один из мальчиков скрылся под водой. В субботу 20 июня водолазы поисково-спасательной службы Удмуртии подняли тело ребёнка из воды.

Следственное управление Следкома России по УР по факту утопления возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.