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В Вавоже утонул 8-летний мальчик

12:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Вавоже утонул 8-летний мальчик
12:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
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#Вавож\n#Вавожский район\n#река
Источник фото: ГУ МЧС по УР
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По факту утопления возбуждено уголовное дело.

Вавож. Удмуртия. Вечером 19 июня на реке Ува в селе Вавож утонул 8-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии. 

Двое несовершеннолетних находились на самодельном пирсе, не предназначенном для купания. В том месте один из мальчиков скрылся под водой. В субботу 20 июня водолазы поисково-спасательной службы Удмуртии подняли тело ребёнка из воды. 

Следственное управление Следкома России по УР по факту утопления возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. 

 

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12:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
50
0
#Вавож\n#Вавожский район\n#река