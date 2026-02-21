Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Забытый на ночь чайник едва не спалил многоэтажку в Сарапуле

15:51, 21 февраля, 2026
Максим Александров
Забытый на ночь чайник едва не спалил многоэтажку в Сарапуле
15:51, 21 февраля, 2026
Максим Александров
220
0
Источник фото: МЧС Удмуртии
220
0

Техника замкнула, и от неё загорелась отделка комнаты.

Сарапул. Удмуртия. Бдительная соседка предотвратила пожар, вовремя заметив дым из вентиляции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.

ЧП произошло вечером 20 февраля в пятиэтажке на улице 20 лет Победы. Около одиннадцати часов вечера жительница первого этажа заметила дым, идущий по вентиляции. Женщина вызвала пожарных.

Оказалось, что источник возгорания находился на цокольном этаже, в одном из бытовых помещений. Арендаторы забыли выключить электрический чайник. Техника замкнула, и от неё загорелась отделка комнаты.

Пламя могло перекинуться на весь дом, но звонок бдительной горожанки спас ситуацию. В результате выгорело пять квадратных метров помещения, оплавились чайник и стоящая рядом микроволновка. Никто из людей не пострадал.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:51, 21 февраля, 2026
Максим Александров
220
0