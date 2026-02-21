Сарапул. Удмуртия. Бдительная соседка предотвратила пожар, вовремя заметив дым из вентиляции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.

ЧП произошло вечером 20 февраля в пятиэтажке на улице 20 лет Победы. Около одиннадцати часов вечера жительница первого этажа заметила дым, идущий по вентиляции. Женщина вызвала пожарных.

Оказалось, что источник возгорания находился на цокольном этаже, в одном из бытовых помещений. Арендаторы забыли выключить электрический чайник. Техника замкнула, и от неё загорелась отделка комнаты.

Пламя могло перекинуться на весь дом, но звонок бдительной горожанки спас ситуацию. В результате выгорело пять квадратных метров помещения, оплавились чайник и стоящая рядом микроволновка. Никто из людей не пострадал.