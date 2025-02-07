Ижевск. Удмуртия. Четырех жительниц Ижевска подозревают в организации борделя в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с лета 2024 года по февраль 2025 года работницы одного из гостиничных комплексов в Первомайском районе систематически предоставляли помещения гостиницы для занятия проституцией.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией организованной группой»). Обвинение в совершении данного преступления предъявлено и управляющей гостиничным комплексом. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде запрета определенных действий.