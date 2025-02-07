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В Ижевске работниц гостиницы подозревают в организации борделя

15:05, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Ижевске работниц гостиницы подозревают в организации борделя
15:05, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
834
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#Ижевск\n#проституция\n#Следственный комитет
Источник фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
834
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По данным следствия, они предоставляли помещения для занятия проституцией.

Ижевск. Удмуртия. Четырех жительниц Ижевска подозревают в организации борделя в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с лета 2024 года по февраль 2025 года работницы одного из гостиничных комплексов в Первомайском районе систематически предоставляли помещения гостиницы для занятия проституцией.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией организованной группой»). Обвинение в совершении данного преступления предъявлено и управляющей гостиничным комплексом. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде запрета определенных действий.

15:05, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
834
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#Ижевск\n#проституция\n#Следственный комитет