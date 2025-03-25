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В Ижевске обрушилась часть кладки строящегося дома на улице 1-я Подлесная

15:27, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске обрушилась часть кладки строящегося дома на улице 1-я Подлесная
15:27, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЧП
Источник фото: ИГГС (vk.com/iggs18)
407
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На месте работают экстренные службы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 1-я Подлесная обрушилась часть кладки строящегося дома ЖК «Семейный парк 2». Об этом «Сусанину» сообщили жители соседнего дома.

Обрушение произошло на одном из верхних этажей. По сообщению очевидцев, упало несколько кирпичей облицовки строящегося дома. На место прибыли экстренные службы. 

«Силы и средства МЧС России и городские спасатели выезжали на данное сообщение, но к проведению каких-либо аварийно-спасательных работ не привлекались. На месте выяснилось, что на строительном объекте произошло падение с высоты строительных материалов. Со слов должностных лиц организации, пострадавших нет», — сообщили «Сусанину» в МЧС Удмуртии. 

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15:27, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЧП