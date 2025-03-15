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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двухэтажный деревянный дом сгорел в Ижевске в микрорайоне Болото

18:40, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Двухэтажный деревянный дом сгорел в Ижевске в микрорайоне Болото
18:40, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#пожар
Источник фото: кадр из видео
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Барак считается нежилым, пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сгорел двухэтажный барак в районе частного сектора у Ижевского механического завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«В 17:08 поступило сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном деревянном доме барачного типа по улице Сороковой километр. Предварительная площадь — более 100 квадратных метров. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, сгорел дом по адресу ул. 40 км, дом №23.

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18:40, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
70
0
#Ижевск\n#пожар