Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сгорел двухэтажный барак в районе частного сектора у Ижевского механического завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«В 17:08 поступило сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном деревянном доме барачного типа по улице Сороковой километр. Предварительная площадь — более 100 квадратных метров. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС России. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, сгорел дом по адресу ул. 40 км, дом №23.