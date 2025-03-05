Можга. Удмуртия. Жителя Можги будут судить за незаконное удержание сотрудников скорой помощи и угрозу убийством. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в январе пьяный мужчина с кухонным ножом в руках угрожал работникам скорой, оказывающим медицинскую помощь его родственнику.

Обвиняемый не выпускал медработников из жилого помещения. Покинуть дом им удалось только после того, как мужчина потерял бдительность.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила у него хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обвиняемый нуждается в лечении.

Прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд. Он попросил применить в отношении обвиняемого принудительные меры медицинского характера.