Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Жителя Можги ждет суд за угрозу убийством сотрудникам скорой 

11:36, 05 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жителя Можги ждет суд за угрозу убийством сотрудникам скорой 
11:36, 05 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
70
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#Можга\n#скорая помощь
Источник фото: arzik2
70
0

У него установлено хроническое психическое расстройство.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги будут судить за незаконное удержание сотрудников скорой помощи и угрозу убийством. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, в январе пьяный мужчина с кухонным ножом в руках угрожал работникам скорой, оказывающим медицинскую помощь его родственнику.

Обвиняемый не выпускал медработников из жилого помещения. Покинуть дом им удалось только после того, как мужчина потерял бдительность.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила у него хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Обвиняемый нуждается в лечении.

Прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд. Он попросил применить в отношении обвиняемого принудительные меры медицинского характера. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:36, 05 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
70
0
#Удмуртия\n#происшествия\n#Можга\n#скорая помощь