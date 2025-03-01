Пожарные не допустили переход огня на дом и надворные постройки
Ува. Удмуртия. В Уве загорелся дровяник из-за неправильного хранения золы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
26 февраля 46-летняя жительница Увы топила баню. 27 февраля её родственница выгребла из печки золу в полипропиленовый мешок и оставила его в дровянике, который находится под общей крышей с баней. Утром 28 февраля в дровянике вспыхнул пожар.
Пожар распространился на территории 32 кв. метра. В результате дровяник и кровля бани оказались уничтожены.
Огнеборцы не допустили перехода пламени на дом, надворные постройки и автомобиль. Возгорание ликвидировали 9 пожарных и добровольцы.
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