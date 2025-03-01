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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из-за неправильного хранения золы в Уве сгорел дровяник

13:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за неправильного хранения золы в Уве сгорел дровяник
13:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
136
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#Ува\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
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Пожарные не допустили переход огня на дом и надворные постройки

Ува. Удмуртия. В Уве загорелся дровяник из-за неправильного хранения золы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.  

26 февраля 46-летняя жительница Увы топила баню. 27 февраля её родственница выгребла из печки золу в полипропиленовый мешок и оставила его в дровянике, который находится под общей крышей с баней. Утром 28 февраля в дровянике вспыхнул пожар. 

Пожар распространился на территории 32 кв. метра. В результате дровяник и кровля бани оказались уничтожены.

Огнеборцы не допустили перехода пламени на дом, надворные постройки и автомобиль. Возгорание ликвидировали 9 пожарных и добровольцы. 

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13:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Ува\n#Удмуртия\n#пожар