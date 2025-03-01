Ува. Удмуртия. В Уве загорелся дровяник из-за неправильного хранения золы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

26 февраля 46-летняя жительница Увы топила баню. 27 февраля её родственница выгребла из печки золу в полипропиленовый мешок и оставила его в дровянике, который находится под общей крышей с баней. Утром 28 февраля в дровянике вспыхнул пожар.

Пожар распространился на территории 32 кв. метра. В результате дровяник и кровля бани оказались уничтожены.

Огнеборцы не допустили перехода пламени на дом, надворные постройки и автомобиль. Возгорание ликвидировали 9 пожарных и добровольцы.