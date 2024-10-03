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В одном из кафе Ижевска руку сотрудника зажало в станке по раскатке теста

11:30, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В одном из кафе Ижевска руку сотрудника зажало в станке по раскатке теста
11:30, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#кафе\n#пострадавшие\n#происшествие
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Спасателям пришлось частично разбирать аппарат.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска помогли сотруднику кафе, у которого рука застряла в станке по раскатке теста. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Инцидент произошёл вечером 2 октября в кафе в торговом центре на улице Ленина. 

Спасатели отключили подачу электричества и с помощью специального оборудования частично разобрали станок. В результате они смогли деблокировать руку пострадавшего. Ижевчанина передали бригаде скорой помощи. 

11:30, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
391
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#кафе\n#пострадавшие\n#происшествие