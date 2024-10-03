В одном из кафе Ижевска руку сотрудника зажало в станке по раскатке теста

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска помогли сотруднику кафе, у которого рука застряла в станке по раскатке теста. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Инцидент произошёл вечером 2 октября в кафе в торговом центре на улице Ленина.

Спасатели отключили подачу электричества и с помощью специального оборудования частично разобрали станок. В результате они смогли деблокировать руку пострадавшего. Ижевчанина передали бригаде скорой помощи.