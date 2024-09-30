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На дорогах в Удмуртии начали массово воровать стойки дорожных знаков

12:40, 30 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На дорогах в Удмуртии начали массово воровать стойки дорожных знаков
12:40, 30 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
179
0
#Малопургинский район\n#дороги Удмуртии\n#кража\n#дорожные знаки
Фото: ИА «Сусанин»
179
0

Также крадут металлические барьерные ограждения.

Малая Пурга. Удмуртия. На дорогах Малопургинского района Удмуртии стали массово воровать металлические стойки и ограждения. Об этом в ходе эфира в соцсетях рассказал глава района Александр Деев.

«На дорогах республики, в том числе и в нашем районе, происходит массовая кража металлических стоек дорожных знаков и иных ограждений на мостах, металлических барьерных ограждений. Очевидно, что кражу производит хорошо организованная и оснащенная группа лиц. Конечно, это безобразие. Очень прошу обо всех подобных случаях сообщать в полицию», — отметил глава Малопургинской земли.

Он напомнил, что сотрудники дорожных служб одеты в спецодежду и в неурочное время работы они не производят.

«В первую очередь, это наша с вами безопасность», — резюмировал Александр Деев.

12:40, 30 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
179
0
#Малопургинский район\n#дороги Удмуртии\n#кража\n#дорожные знаки