На дорогах в Удмуртии начали массово воровать стойки дорожных знаков

Также крадут металлические барьерные ограждения.
Малая Пурга. Удмуртия. На дорогах Малопургинского района Удмуртии стали массово воровать металлические стойки и ограждения. Об этом в ходе эфира в соцсетях рассказал глава района Александр Деев.
«На дорогах республики, в том числе и в нашем районе, происходит массовая кража металлических стоек дорожных знаков и иных ограждений на мостах, металлических барьерных ограждений. Очевидно, что кражу производит хорошо организованная и оснащенная группа лиц. Конечно, это безобразие. Очень прошу обо всех подобных случаях сообщать в полицию», — отметил глава Малопургинской земли.
Он напомнил, что сотрудники дорожных служб одеты в спецодежду и в неурочное время работы они не производят.
«В первую очередь, это наша с вами безопасность», — резюмировал Александр Деев.