На дорогах в Удмуртии начали массово воровать стойки дорожных знаков

Малая Пурга. Удмуртия. На дорогах Малопургинского района Удмуртии стали массово воровать металлические стойки и ограждения. Об этом в ходе эфира в соцсетях рассказал глава района Александр Деев.

«На дорогах республики, в том числе и в нашем районе, происходит массовая кража металлических стоек дорожных знаков и иных ограждений на мостах, металлических барьерных ограждений. Очевидно, что кражу производит хорошо организованная и оснащенная группа лиц. Конечно, это безобразие. Очень прошу обо всех подобных случаях сообщать в полицию», — отметил глава Малопургинской земли.

Он напомнил, что сотрудники дорожных служб одеты в спецодежду и в неурочное время работы они не производят.

«В первую очередь, это наша с вами безопасность», — резюмировал Александр Деев.