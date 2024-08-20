В злоупотреблении полномочиями обвинили начальника управления по спорту администрации Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Начальника одного из управлений городской администрации Ижевска обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, мужчина на систематической основе безвозмездно использовал в личных целях находящееся на балансе имущество организации в ущерб финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных возглавляемому им управлению.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии, по версии следствия, обвиняемый с марта 2021 года по август 2024 года использовал в личных целях на безвозмездной основе легковой автомобиль, находящийся на балансе муниципальной спортивной школы.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведённых следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ, 16 августа 2024 года противоправная деятельность обвиняемого пресечена. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, речь идёт об Андрее Васюкове. Накануне администрация Ижевска сообщила о его отставке с поста начальника Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политики.