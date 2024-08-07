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Жителя Удмуртии обвиняют в насилии по отношению к полицейскому

12:50, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии обвиняют в насилии по отношению к полицейскому
12:50, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
9
0
#домашнее насилие\n#полиция\n#угрозы
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
9
0

Во время задержания он пытался ударить ножом сотрудника правоохранительных органов.

Ува. Удмуртия. Житель Увинского района обвиняется в применении насилия к полицейскому, а также угрозе убийством супруге и пасынку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, вечером 1 августа полицейские приехали к обвиняемому из-за поступившего сообщения о том, что мужчина избил супругу и угрожал ей убийством. Узнав о прибытии полиции, обвиняемый, будучи пьяным, взял нож и спрятался в кустарнике возле дома. Заметив рядом с полицейскими своего 17-летнего пасынка, мужчина начал его преследовать и, замахиваясь ножом, угрожать расправой. Во время задержания обвиняемый попытался ударить ножом одного из полицейских, высказав при этом угрозу убийством.

За применение насилия в отношении представителя власти мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, в ходе следствия дадут оценку его действий в отношении супруги и пасынка.  

12:50, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
9
0
#домашнее насилие\n#полиция\n#угрозы