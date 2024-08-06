Более 142 млн рублей задолжали жители Удмуртии за неоплату электроэнергии

Ижевск. Удмуртия. В августе более 15 тыс. должников Удмуртии получили сигнальные квитанции за неоплаченное электричество. Совокупная сумма долгов в республике превышает 142,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Такие письма послали клиентам, которые не оплачивали коммунальную услугу на протяжении двух или более расчетных периодов. Для привлечения внимания потребителей энергии в квитанции содержится сигнальная надпись «Вам отключат электроэнергию», отмечает пресс-служба.

Для погашения задолженности клиенту дается 20 дней. По истечении срока в филиале «Т Плюс» формируют список адресов и приступают к отключению доступа к ресурсу. Обратное включение происходит только в случае полного погашения задолженности и затрат на повторное подключение абонента.

Клиентам, испытывающим финансовые трудности, могут в индивидуальном порядке предоставить рассрочку на оплату долгов.