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Более 142 млн рублей задолжали жители Удмуртии за неоплату электроэнергии

12:50, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 142 млн рублей задолжали жители Удмуртии за неоплату электроэнергии
12:50, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Удмуртия\n#долги\n#ЭнергосбыТ Плюс
Фото: ИА «Сусанин»
29
0

Сейчас в республике свыше 15 тыс. должников.

Ижевск. Удмуртия. В августе более 15 тыс. должников Удмуртии получили сигнальные квитанции за неоплаченное электричество. Совокупная сумма долгов в республике превышает 142,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Такие письма послали клиентам, которые не оплачивали коммунальную услугу на протяжении двух или более расчетных периодов. Для привлечения внимания потребителей энергии в квитанции содержится сигнальная надпись «Вам отключат электроэнергию», отмечает пресс-служба.

Для погашения задолженности клиенту дается 20 дней. По истечении срока в филиале «Т Плюс» формируют список адресов и приступают к отключению доступа к ресурсу. Обратное включение происходит только в случае полного погашения задолженности и затрат на повторное подключение абонента.

Клиентам, испытывающим финансовые трудности, могут в индивидуальном порядке предоставить рассрочку на оплату долгов. 

12:50, 06 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
29
0
#Удмуртия\n#долги\n#ЭнергосбыТ Плюс