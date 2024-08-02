Мертвого рыбака в лодке нашли на Каме в Удмуртии

Каракулино. Удмуртия. Моторную лодку с телом пропавшего рыбака нашли спасатели на Каме. Инцидент произошел в Каракулинском районе, сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Удмуртии.

31 июля в 22:30 в спасательное ведомство обратилась женщина, встревоженная пропажей мужа. Её супруг отправился на рыбалку из Каракулино и пропал. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия.

Жители райцентра рассказали, что днем на берегу видели мужчину, собиравшегося плыть на лодке. Спасатели на катере начали прочесывать акваторию, поиски осложняла туманная погода, рыбака и его моторку найти не удавалось.

Лишь утром 1 августа, когда туман рассеялся, лодка была найдена. Пропавший лежал в ней без признаков жизни. Причины его смерти устанавливаются.

Специалисты МЧС напоминают: если вы имеете проблемы со здоровьем, не отправляйтесь в одиночку на водоемы или в лес. Если вам или вашим спутникам стало плохо, незамедлительно звоните по телефону 112.