В Ижевске дорожные службы начали устранять последствия ливня

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска принялись устранять последствия ливня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Бригады дорожников ездят по городу и осматривают ливневки, при необходимости очищают их от мусора. Контролировать работу ливневки специалисты будут до окончания дождя.

«Если вы увидели засорившуюся ливневку, позвоните по телефону диспетчерской службы 998-072», — написали в администрации.

Ранее сообщалось, что ливень нарушил работу общественного транспорта.