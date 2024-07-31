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В Ижевске дорожные службы начали устранять последствия ливня

15:20, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске дорожные службы начали устранять последствия ливня
15:20, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#ливень
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Бригады очищают ливневки от мусора.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска принялись устранять последствия ливня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Бригады дорожников ездят по городу и осматривают ливневки, при необходимости очищают их от мусора. Контролировать работу ливневки специалисты будут до окончания дождя.

«Если вы увидели засорившуюся ливневку, позвоните по телефону диспетчерской службы 998-072», — написали в администрации.

Ранее сообщалось, что ливень нарушил работу общественного транспорта.

15:20, 31 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#Ижевск\n#ливень