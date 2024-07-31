Глава Удмуртии прокомментировал избиение молодого человека группой подростков

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии прокомментировал избиение молодого ижевчанина подростками. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Вы наверняка слышали, что в Ижевске одни подростки избили другого причем с проявлением крайней жестокости. Безусловно, все поручения уже даны, правоохранительные органы работают, и со школой мы будем работать, и с педагогами», - написал Александр Бречалов.

Глава республики также отметил, что родителям нужно уделить время своим детям и предлагать им варианты, куда они могут вложить свою энергию.

«Что касается педагогов, молодежной политики - тех детей, кто еще не определился спортсмен он, театрал или волонтер, важно направлять, а мы будем поддерживать», – отметил глава Удмуртии.