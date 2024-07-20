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Жителя Удмуртии осудили за истязание своих детей

18:30, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии осудили за истязание своих детей
18:30, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#дети\n#истязание
Фото: unsplash.com (Joshua Clay)
64
0

А также за угрозу убийством бывшей супруге.

Ува. Удмуртия. Жителя Увинского района осудили за истязание своих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Суд установил, что в период с января по октябрь 2023 года подсудимый систематически бил своих 11-летнюю дочь и 12-летнего сына. Кроме того, мужчина угрожал убийством бывшей супруге.

Для создания неопровержимой доказательной базы в рамках расследования осмотрено место преступления, допрошены свидетели-односельчане, произведены судебно-медицинские экспертизы.

Суд отправил обвиняемого на 5,5 лет в колонию строгого режима.

18:30, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#дети\n#истязание