В Глазове 4-летний ребенок устроил пожар

Ребенок с помощью зажигалки поджег белье.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 4-летний ребенок устроил пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Отец отвел малолетних двойняшек к своей знакомой, чтобы она за ними присмотрела, пока он будет на работе.

Женщина оставила детей и уснула. Один из малышей нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. О пожаре сообщила его сестра и все успели выйти на улицу.

Ещё трех жильцов спасли пожарные. Пожар потушен на площади 14 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.

МЧС Удмуртии напоминает, что нужно хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах.