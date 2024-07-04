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В Глазове 4-летний ребенок устроил пожар

09:40, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове 4-летний ребенок устроил пожар
09:40, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
24
0
#пожары\n#дети\n#Глазов
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
24
0

Ребенок с помощью зажигалки поджег белье.

В Глазове 4-летний ребенок устроил пожар

Ребенок с помощью зажигалки поджег белье.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 4-летний ребенок устроил пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Отец отвел малолетних двойняшек к своей знакомой, чтобы она за ними присмотрела, пока он будет на работе.

Женщина оставила детей и уснула. Один из малышей нашел зажигалку и поджег белье на гладильной доске. О пожаре сообщила его сестра и все успели выйти на улицу.

Ещё трех жильцов спасли пожарные. Пожар потушен на площади 14 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.

МЧС Удмуртии напоминает, что нужно хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах.

09:40, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
24
0
#пожары\n#дети\n#Глазов