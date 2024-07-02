После знакомства с «инвестором» с Кипра ижевчанка потеряла более 9 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Мошенник из Западной Азии похитил у ижевчанки более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

40-летняя жительница Ижевска – бухгалтер предприятия, в середине мая на сайте знакомств встретила жителя Кипра. Новоиспеченный знакомый рассказал, что занимается строительством и желает переехать в Россию.

После недолгого общения мужчина предложил потерпевшей дополнительный заработок на инвестициях в криптовалюту. При этом злоумышленник просил переводить деньги ему вместо создания аккаунта на инвестиционной платформе.

С мая по июнь женщина перевела более 9 млн рублей на 95 разных номеров. Для этого потерпевшая оформляла кредиты в различных банках.

После того как новый знакомый перестал выходить на связь, бухгалтер обратилась в полицию. Сейчас полицейские устанавливают причастных к совершению преступления лиц.