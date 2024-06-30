Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

По обвинению в призывах к терроризму жителя Удмуртии взяли под стражу

18:30, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
По обвинению в призывах к терроризму жителя Удмуртии взяли под стражу
18:30, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
39
0
#призывы к терроризму\n#Малопургинский район\n#арест
39
0

В одной из соцсетей мужчина публично призывал к насильственному свержению власти в России.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии обвиняемого в публичных призывах к свержению власти в России заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Следствие установило, что 43-летний житель поселка Яган-Докья в одной из соцсетей опубликовал призывы к насильственному свержению власти в Российской Федерации.

За данное преступление предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы. Следователь полагал, что обвиняемый может скрыться от наказания ввиду его тяжести.

Суд пришел к обоснованности ходатайства следователя и заключил мужчину под стражу на два месяца.

18:30, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
39
0
#призывы к терроризму\n#Малопургинский район\n#арест