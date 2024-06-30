По обвинению в призывах к терроризму жителя Удмуртии взяли под стражу

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии обвиняемого в публичных призывах к свержению власти в России заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Следствие установило, что 43-летний житель поселка Яган-Докья в одной из соцсетей опубликовал призывы к насильственному свержению власти в Российской Федерации.

За данное преступление предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы. Следователь полагал, что обвиняемый может скрыться от наказания ввиду его тяжести.

Суд пришел к обоснованности ходатайства следователя и заключил мужчину под стражу на два месяца.