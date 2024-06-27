В Петуховском пруду в Удмуртии утонул мужчина

Всего с начала лета водная стихия поглотила 11 жизней в республике.
Пычас. Удмуртия. В одном из прудов Удмуртии 27 июня утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.
Трагедия произошла в Можгинском районе вблизи села Пычас на Петуховском пруду. Тело мужчины 1995 года рождения извлекли из воды очевидцы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отмечается, что всего с начала купального сезона, 1 июня, на водоёмах Удмуртии погибло уже 11 человек.
Спасатели напоминают, что нельзя терять бдительность, находясь на водоёмах. Нельзя заходить в воду, будучи пьяным; купаться в необорудованном для этого месте; оставлять детей без присмотра.