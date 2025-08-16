Яр. Удмуртия.На реке Чепца недалеко от деревни Яр Ярского района 15 августа утонул 13-летний мальчик. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Компания подростков купалась на необорудованном пляже. Один из них в ходе купания утонул у всех на виду. Дети убежали домой и никому не сказали о гибели мальчика. Только вечером один из них рассказал о происшествии своей сестре, которая и сообщила в службу спасения по телефону 112.

В ходе поисковых мероприятий водолазы обнаружили тело мальчика 16 августа в реке — без видимых телесных повреждений, с признаками утопления, рассказали в Следственном управлении СК России по Удмуртии. Следователи Глазовского межрайонного следственного отдела осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».