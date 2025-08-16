Закрыть
На реке Чепца в Ярском районе утонул мальчик

11:46, 16 августа, 2025
Константин Ижболдин
журналист
#река чепца\n#утопление
Источник фото: ГУ МЧС по УР
13-летний подросток в компании купался на необорудованном пляже.

Яр. Удмуртия.На реке Чепца недалеко от деревни Яр Ярского района 15 августа утонул 13-летний мальчик. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии. 

Компания подростков купалась на необорудованном пляже. Один из них в ходе купания утонул у всех на виду. Дети убежали домой и никому не сказали о гибели мальчика. Только вечером один из них рассказал о происшествии своей сестре, которая и сообщила в службу спасения по телефону 112.

В ходе поисковых мероприятий водолазы обнаружили тело мальчика 16 августа в реке — без видимых телесных повреждений, с признаками утопления, рассказали в Следственном управлении СК России по Удмуртии. Следователи Глазовского межрайонного следственного отдела осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 

 

 

