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Неправильное хранение золы привело к пожару в гараже в Воткинске

14:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Неправильное хранение золы привело к пожару в гараже в Воткинске
14:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гаражи
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
111
0

Зола тлела весь день и разгорелась к утру.

Воткинск. Удмуртия. В гаражном кооперативе в Воткинске произошел пожар из-за неправильного хранения золы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Информация о возгорании поступила 4 февраля в 05:41. 

Днём хозяин гаража выгреб золу из печи в пластмассовый ящик. В течение дня она тлела и загорелась к утру. В результате огонь повредил имущество на площади 2 кв. м. 

Сотрудники МЧС напоминают, угли и золу нужно складывать в негорючую тару — металлический контейнер или ведро с крышкой. Угли могут оставаться горячими несколько дней или недель, поэтому их следует поливать водой и выносить из помещения. 

14:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
111
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гаражи