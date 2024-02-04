Неправильное хранение золы привело к пожару в гараже в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В гаражном кооперативе в Воткинске произошел пожар из-за неправильного хранения золы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о возгорании поступила 4 февраля в 05:41.

Днём хозяин гаража выгреб золу из печи в пластмассовый ящик. В течение дня она тлела и загорелась к утру. В результате огонь повредил имущество на площади 2 кв. м.

Сотрудники МЧС напоминают, угли и золу нужно складывать в негорючую тару — металлический контейнер или ведро с крышкой. Угли могут оставаться горячими несколько дней или недель, поэтому их следует поливать водой и выносить из помещения.