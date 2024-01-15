Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

На дороге «Ижевск-Воткинск» цистерна с тягача «Ситрак» упала на легковушку 

19:48, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На дороге «Ижевск-Воткинск» цистерна с тягача «Ситрак» упала на легковушку 
19:48, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
506
0
#ДТП\n#Воткинск\n#Ижевск\n#Завьяловский район
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
506
0

Водитель большегруза не учёл габариты при проезде эстакады, что стало причиной аварии.

Ижевск. Удмуртия. На дороге «Ижевск-Воткинск» с тягача «Ситрак» упала цистерна на автомобиль «Фольксваген Поло». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Вечером 15 января на территории Завьяловского района водитель 1978 года рождения за рулём тягача «Ситрак» при проезде эстакады не учёл габариты авто и снёс конструкцию, что стало причиной падения цистерны.

В результате ДТП водителю 1996 года рождения за рулём легковушки оказана разовая помощь.

На месте работает экипаж ДПС, на дороге организовано реверсивное движение.

19:48, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
506
0
#ДТП\n#Воткинск\n#Ижевск\n#Завьяловский район