На дороге «Ижевск-Воткинск» цистерна с тягача «Ситрак» упала на легковушку 

Ижевск. Удмуртия. На дороге «Ижевск-Воткинск» с тягача «Ситрак» упала цистерна на автомобиль «Фольксваген Поло». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Вечером 15 января на территории Завьяловского района водитель 1978 года рождения за рулём тягача «Ситрак» при проезде эстакады не учёл габариты авто и снёс конструкцию, что стало причиной падения цистерны.

В результате ДТП водителю 1996 года рождения за рулём легковушки оказана разовая помощь.

На месте работает экипаж ДПС, на дороге организовано реверсивное движение.