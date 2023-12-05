12 декабря суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «ТПО ЖКХ УР» Ивана Ястреба

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 декабря Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики» Ивана Ястреба. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий путём искусственного завышения цен стройматериалов, купленных для социальных учреждений.

Купленные по этим ценам материалы стали причиной материального ущерба в 3,9 млн рублей, а также нарушения интересов государства.

Судебное заседание по делу назначено на 12 декабря 2023 года на 14:00.