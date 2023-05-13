Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе из-за птичьего гриппа вводится карантин в селе Большой Селег, а также в деревнях Пивовары и Большие Чуваши. Об этом сообщил в соцсетях глава Красногорского района Дмитрий Клабуков.

Напомним, накануне на пруду в Большом Селеге была найдена погибшая чайка с признаками птичьего гриппа. 12 мая был проведен подворовой обход в Большом Селеге, Пивоварах и Больших Чувашах с целью подсчёта птицепоголовья в угрожаемой зоне. Домашняя птица будет изъята с дальнейшей компенсацией ущерба.

Карантин вводится и в зоне наблюдения гриппа птиц в радиусе 10 километров от границ угрожаемой зоны. В эпицентре очага и в радиусе 5 км запрещается:

- Ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца;

- Заготовка и вывоз кормов для птиц;

- Выгульное содержание птиц;

- Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов;

- Охота на птиц.

Обо всех фактах заболевания и внезапной гибели домашней птицы, а также о павшей дикой птице следует немедленно информировать ветеринарную службу Удмуртии по телефону: 8-800-222-17-16. Номер телефона ветслужбы в Красногорском районе: +7 (34164) 2-12-57.