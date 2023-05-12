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Педофила-рецидивиста осудили в Ижевске на 17 лет колонии особого режима

11:35, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Педофила-рецидивиста осудили в Ижевске на 17 лет колонии особого режима
11:35, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
340
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#педофил
Фото: unspash.com (Kat J)
340
0

Мужчина знакомился с мальчиками 11-14 лет в торговых центрах города.

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии признал 51-летнего жителя Ижевска виновным в совершении неоднократных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что обвиняемый, ранее уже судимый за аналогичные преступления, в течение 2021 года знакомился в торговых центрах и игровых клубах Ижевска с мальчиками 11-14 лет, угощал их и оплачивал некоторые их потребности. Войдя в доверие к детям, осуждённый совершил в отношении пяти из них преступления сексуального характера.

О противоправных действиях никто из потерпевших и их близких в правоохранительные органы не сообщал. Действия виновного выявили и пресекли сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий, по результатам которых мужчину задержали и заключили под стражу.  

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину.

По приговору суда ближайшие 17 лет злоумышленник проведёт в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

11:35, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
340
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#педофил