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Жительницу Ижевска обвинили в организации незаконной миграции

10:05, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жительницу Ижевска обвинили в организации незаконной миграции
10:05, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
270
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#миграция
Фото: @arzik2
270
0

Даму обвиняют в фальсификации результатов экзаменов для получателей вида на жительство в России.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвинили в фальсификации результатов сдачи экзаменов иностранцами, желающими работать в России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Отмечается, что сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность ижевчанки, которая может быть причастна к организации канала незаконного пребывания в России иностранных граждан.

Установлено, что подозреваемая, используя служебное положение, фальсифицировала результаты сдачи иностранными гражданами экзаменов по знанию русского языка, истории России и основам законодательства Российской Федерации, что позволяло им получать вид на жительство, осуществлять трудовую деятельность и создавало, тем самым, условия для их незаконного пребывания в регионе.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК России «Организация незаконной миграции» и избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ведутся дальнейшие следственные действия.

10:05, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
270
0
#Ижевск\n#ФСБ\n#миграция