Более 17 000 квадратных метров земли сгорело в Удмуртии за сутки

Ижевск. Удмуртия. За минувшие дежурные сутки, с 8 на 9 апреля 2023 года, пожарно-спасательные подразделения Удмуртии 15 раз выезжали на пожары. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике. 12 из них — случаи горения сухой травы.

Например, в деревне Пычанки Завьяловского района сгорело больше тысячи квадратных метров земли. Предварительная причина: неосторожность при сжигании мусора.

В деревне Докша Завьяловского района сгорело 1 336 квадратных метров травы, по предварительным данным, из-за неосторожности при курении.

В деревне Новое Мартьяново Завьяловского района площадь пожара составила 1,484 гектара. Предварительная причина: неосторожность при сжигании мусора пенсионером.

Таким образом, с 23 марта 2023 года, в Удмуртии произошло уже 28 природных пожаров. Сгорело 141,7 гектара земли.

«Некоторые не видят в поджоге сухой травы ничего опасного. Однако пал травы вредит природе, уничтожая корни и семена растений, убивает животных и насекомых. Помните: неконтролируемый пал сухой травы может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения», — вновь обратились к населению спасатели.

Напомним, с 10 апреля особый противопожарный режим начнёт действовать на всей территории Удмуртии. Он подразумевает полный запрет на разведение костров, сжигание в бочках на индивидуальных участках, а также готовку на мангале на открытом воздухе. Пока что режим будет действовать до 30 июня.