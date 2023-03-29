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В Ижевске пьяный лихач на иномарке сбил 19-летнего пешехода

15:39, 29 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске пьяный лихач на иномарке сбил 19-летнего пешехода
15:39, 29 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
102
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пешеходы\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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Юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по вине нетрезвого водителя пострадал 19-летний пешеход. Юношу с травмами госпитализировали, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло во вторник, 28 марта, около 16:48 в районе  дома №53 на улице 10 лет Октября. Установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Мазда-6», находясь под воздействием спиртного, совершил наезд на молодого человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В отношении выпившего водителя составлены административные материалы, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

15:39, 29 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
102
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#ДТП\n#пешеходы\n#пострадавшие