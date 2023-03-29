В Ижевске пьяный лихач на иномарке сбил 19-летнего пешехода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по вине нетрезвого водителя пострадал 19-летний пешеход. Юношу с травмами госпитализировали, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло во вторник, 28 марта, около 16:48 в районе дома №53 на улице 10 лет Октября. Установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Мазда-6», находясь под воздействием спиртного, совершил наезд на молодого человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В отношении выпившего водителя составлены административные материалы, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.