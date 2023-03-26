В Камбарке более 1 700 домов остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке более 1,7 тыс. домохозяйств остались без холодного водоснабжения. В результате повреждения на трубопроводе диаметром 100 мм под отключение попал район частной застройки в южной части города, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Информация об аварии поступила в 09:00 26 марта. Без холодной воды остались 1 702 дома, из них 14 многоквартирные, а также 3 детских сада, школа и две котельные.

На месте ЧП работает аварийная бригада МП «Водоканал Камбарского района».

UPD: Позднее стало известно, что авария устранена.