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В Камбарке более 1 700 домов остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

11:03, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Камбарке более 1 700 домов остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
11:03, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
109
0
#Удмуртия\n#ЖКХ\n#Камбарка\n#водоснабжение\n#авария
Фото: ИА "Сусанин"
109
0

Под отключение попал район частной застройки в южной части города.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке более 1,7 тыс. домохозяйств остались без холодного водоснабжения. В результате повреждения на трубопроводе диаметром 100 мм под отключение попал район частной застройки в южной части города, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Информация об аварии поступила в 09:00 26 марта. Без холодной воды остались 1 702 дома, из них 14 многоквартирные, а также 3 детских сада, школа и две котельные.

На месте ЧП работает аварийная бригада МП «Водоканал Камбарского района».

UPD: Позднее стало известно, что авария устранена.

11:03, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
109
0
#Удмуртия\n#ЖКХ\n#Камбарка\n#водоснабжение\n#авария