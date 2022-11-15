Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание бывшему члену комиссии по закупкам, которого осудили за подкуп и мошенничество

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии ужесточил наказание коррупционеру, совершившему преступления при осуществлении закупок в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики во вторник, 15 ноября.

Напомним, осенью 2021 года ижевчанина заподозрили в подкупе. Мужчине инкриминировалось, что в конце 2020 года он, будучи членом аукционной комиссии и участвуя в закупках, получил более 2 млн рублей от гендиректора одной из мебельных компаний за заключение договора на сумму свыше 15 млн рублей на поставку мебели в ижевскую школу, а также за общее покровительство при заключении аналогичных договоров в будущем.

В феврале 2022 года дело отправили в суд. В конце августа обвиняемого признали виновным и присудили штраф в 2 млн рублей. Также преступника на два года лишили права работать на государственной службе и в органах местного самоуправления на определённых должностях.

Прокуратура Удмуртии обратилась в Верховный суд республики, требуя ужесточить наказание, обжаловав приговор Первомайского райсуда Ижевска. Верховный суд Удмуртии согласился с доводами гособвинителя и назначил осуждённому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Также на два года преступнику запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор вступил в законную силу.