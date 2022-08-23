В Удмуртии за мошенничество в сфере закупок специалист Регионального центра информатизации заплатит 2 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили мужчину за мошенничество при закупках в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Специалист отдела проектно-аналитической деятельности Регионального центра информатизации являлся членом аукционной комиссии в средней общеобразовательной школе и представлял интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. С 1 ноября по 29 декабря 2020 года мужчина помог заключить договор на поставку мебели в школу. За это от представителя организации он получил более 2,3 млн рублей. Также злоумышленник должен был способствовать в заключении договоров между этой организацией и другими образовательными учреждениями Удмуртии.

В дальнейшем мужчина попытался получить от организации еще более 1,7 млн рублей, чтобы провести подобные договоры в рамках национального проекта «Образование». Данную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 200.5 УК России («Подкуп члена комиссии по осуществлению закупок»), пункту «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ («Подкуп члена комиссии по осуществлению закупок в крупном размере)», части 3 статьи 30 пункту «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ («Покушение на подкуп члена комиссии по осуществлению закупок в крупном размере») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Суд назначил обвиняемому штраф — 2 млн рублей, а также на 2 года его лишили права работать на государственной службе и в органах местного самоуправления на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Приговор в законную силу пока не вступил.