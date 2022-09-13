Строитель упал с башенного крана в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На стройке в Ижевске погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

12 сентября 2022 года 64-летний работник строительной организации демонтировал консоль башенного крана, что является работой повышенной опасности. Из-за того, что на строящемся объекте не были обеспечены безопасные условия труда, мужчина упал с высоты и получил смертельную травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.