Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Строитель упал с башенного крана в Ижевске

17:50, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Строитель упал с башенного крана в Ижевске
17:50, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#рабочие\n#безопасность\n#смерть\n#происшествие
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
220
0

Мужчина получил смертельную травму.

Ижевск. Удмуртия. На стройке в Ижевске погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

12 сентября 2022 года 64-летний работник строительной организации демонтировал консоль башенного крана, что является работой повышенной опасности. Из-за того, что на строящемся объекте не были обеспечены безопасные условия труда, мужчина упал с высоты и получил смертельную травму. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

17:50, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#рабочие\n#безопасность\n#смерть\n#происшествие