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11 часов продолжались поиски любителей сплава в верховьях реки Иж

15:25, 26 августа, 2022
Анна Торхова
11 часов продолжались поиски любителей сплава в верховьях реки Иж
15:25, 26 августа, 2022
Анна Торхова
621
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#река Иж
Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk
621
0

Сигнал поступил поздно вечером 25 августа.

Ижевск. Удмуртия. Любители сплава потерялись в верховьях реки Иж. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

Сигнал о том, что помощь необходима группе из 4 человек, поступил в 22:00 25 августа. На место выехали спасатели. Операция продолжалась до 09:00 26 августа. Потерявшихся нашли, напоили горячим чаем и доставили на берег.

«Маршрут был осложнён обмелевшей рекой, значительной растительностью, и это с учётом того, что у спасателей был проложенный GPS трек по безопасному прохождению маршрута», — рассказали в Поисково-спасательном отряде.

Это уже третий случай за сезон. Напомним, в мае туристическая группа из 8 человек зашла в одно ответвление реки Иж, а затем в ещё несколько. Когда они поняли, что оказались в тупике, обратились в службу 112. Людей удалось обнаружить к полуночи.

15:25, 26 августа, 2022
Анна Торхова
621
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасатели\n#река Иж