В Ижевске задержали подозреваемого в убийстве и попытке расчленения тела знакомого

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обнаружили труп с признаками насильственной смерти и расчленения. Тело 41-летнего мужчины было найдено полицейскими 11 августа в одной из квартир в Первомайском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Личность предполагаемого убийцы установлена, его задержали.

По информации следователей, в ночь на 11 августа хозяин квартиры выпивал со своим 43-летним знакомым. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора и гость нанес оппоненту множественные удары ножом. Потерпевший скончался на месте.

Намереваясь скрыть следы преступления, злоумышленник попытался расчленить труп убитого. Также он замыл следы крови в квартире, стер отпечатки пальцев с поверхностей и, собрав улики, скрылся. Предметы, подтверждающие причастность к преступлению, мужчина спрятал в водопропускной трубе в одном из районов частной застройки.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Следователь готовит ходатайство в суд о необходимости поместить задержанного под стражу.