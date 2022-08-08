Девять «чёрных кредиторов» выявили в Удмуртии за полгода

Ижевск. Удмуртия. За первые шесть месяцев 2022 года Банк России выявил в Удмуртии девять «чёрных кредиторов». По информации Отделения — Национального банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, в большинстве случаев «кредиторы» работали под вывесками комиссионных магазинов, хотя фактически оказывали услуги ломбарда.

Эти организации заключали с клиентами не договор займа, а договор комиссии. Они выдавали клиенту деньги сразу после приёмки товара, не дожидаясь его продажи, что характерно для ломбардов, а не для комиссионных магазинов.

«Чёрные кредиторы» не имели в наименовании юридического лица слова «ломбард», а также не состояли в государственном реестре ломбардов Банка России. Обращаясь в псевдоломбарды, клиенты не защищены законом. Такие организации приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности псевдоломбард может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Настоящий ломбард обязан выдать заёмщику залоговый билет.

Отмечается, что в России выдавать кредиты и займы могут организации, которые имеют лицензию Банка России или включены в реестр регулятора. Проверить наличие лицензии или присутствие компании в реестре можно в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России.

С июня 2021 года Банк России публикует на своем сайте Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

«В предупредительный список включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Сейчас в списке содержатся сведения о таких компаниях, выявленных с 2020 года. Данные ежедневно обновляются», — пояснила управляющий Отделением – Национальным банком по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Татьяна Жиганшина.