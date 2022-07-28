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Рабочий погиб в Красногорском районе при прокладке водопровода

11:35, 28 июля, 2022
Анна Торхова
Рабочий погиб в Красногорском районе при прокладке водопровода
11:35, 28 июля, 2022
Анна Торхова
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#водопровод\n#работа\n#рабочие\n#следствие
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по УР
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На участке обвалился грунт.

Красногорское. Удмуртия. В деревне Вавилово Красногорского района в ходе выполнения работ по прокладке водопровода погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Работы проводились в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем. 27 июля на участке произошел обвал грунта в траншее. В результате погиб мужчина.

Следователем осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, а также лица, которые организовали и выполняли работы. Проводится проверка. 

11:35, 28 июля, 2022
Анна Торхова
415
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#водопровод\n#работа\n#рабочие\n#следствие