Рабочий погиб в Красногорском районе при прокладке водопровода

Красногорское. Удмуртия. В деревне Вавилово Красногорского района в ходе выполнения работ по прокладке водопровода погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Работы проводились в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем. 27 июля на участке произошел обвал грунта в траншее. В результате погиб мужчина.

Следователем осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, а также лица, которые организовали и выполняли работы. Проводится проверка.