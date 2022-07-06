Житель Игринского района нашел потерявшегося в лесу мальчика

Игра. Удмуртия. В Игринском районе житель села Чумой нашел потерявшегося в лесу мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о пропавшем ребенке поступило 5 июля около 20:00. Несколько семей из села Чутырь приехали в лес собирать землянику. Один 7-летний мальчик пропал из поля зрения взрослых и потерялся.

После звонка начальник пожарно-спасательной части № 31 Игры Дмитрий Бачкин сразу распорядился собрать личный состав и начать поиски.

«Вечер, начинает темнеть, мы понимаем, что совсем немного, наступит ночь, и найти ребенка будет гораздо сложнее», — поделился Дмитрий Бачкин.

Искать ребенка отправились начальник отдела надзорной деятельности, представители администрации района, огнеборцы отдельного поста республиканской пожарно-спасательной части № 29 деревни Мужбер, сотрудники полиции, кинологический расчет, лесники и местные жители.

Жителю села Чумой пенсионеру Александру Поторочину о произошедшем рассказал сын, после чего мужчина решил присоединиться к поискам.

«Поехал через лес, мало ли на поле или дорогу выйдет. Дальше через лог, поле. Смотрю, идет по дороге мальчик в сторону деревни Кабаново. Это около 2-3 км от места, где потерялся. Посадил в машину. Спрашиваю: «Тебя ищут?». «Ага», — говорит. Весь испуганный, тихонько сидел в машине, не говорил ничего. Отвез к родственникам», — рассказал Александр Поторочин.

Благодаря мужчине ребенка удалось найти в течение нескольких часов.