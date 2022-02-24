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В Сарапуле пенсионерка погибла под сошедшим с крыши снегом

10:40, 24 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Сарапуле пенсионерка погибла под сошедшим с крыши снегом
10:40, 24 февраля, 2022
Андрей Поносов
75
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#Следственный комитет\n#снег\n#гибель людей
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике
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Женщину завалило во дворе собственного дома.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле начали доследственную проверку по факту гибели 68-летней женщины в результате схода снега с кровли. Пенсионерку обнаружили засыпанной во дворе собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следователи установили, что женщина жила одна в своем доме. Как рассказали очевидцы, 23 февраля около 16:00 с крыши строения сошла снежная масса. Через некоторое время обеспокоенные соседи вызвали спасателей, которые и обнаружили под завалом тело пенсионерки без признаков жизни.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы.

Напомним, ранее следственные органы организовали проверку по факту обрушения кровли крытого катка в селе Якшур-Бодья.

10:40, 24 февраля, 2022
Андрей Поносов
75
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#Следственный комитет\n#снег\n#гибель людей