В Удмуртии задержали двух жителей Воткинска за ловлю рыбы с помощью остроги

Им грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.

Ижевск. Удмуртия. Двое жителей Воткинска попали под статью о незаконном вылове водных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе рейда на Каме полицейские задержали двух жителей Воткинска 1967 и 1995 годов рождения. Установлено, что мужчины передвигались на моторной лодке в районе острова Телеговский Каракулинского района. В поисках рыбы они просвечивали воду электрическим фонарём, а при обнаружении прокалывали её острогой.

Всего воткинцам удалось поймать 20 рыб: щук, лещей, линей и язей. Ущерб от незаконной ловли составил 14 675 рублей.

Каждый из рыбаков теперь проходит по уголовному делу, возбуждённому по части 3 статьи 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова группой лиц по предварительному сговору»).

Теперь мужчинам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в 2021 году за время действия нерестового запрета в Удмуртии выявили 10 фактов незаконной ловли рыбы, ущерб от которых составил более 22 тысяч рублей. Возбуждены два уголовных дела.

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