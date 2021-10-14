Троих жителей Татарстана задержали за незаконную охоту на лося в Удмуртии

Их удалось поймать во время охотничьего рейда.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии во время охотничьего рейда сотрудники Минприроды задержали троих браконьеров из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов.

Мужчины охотились ночью 11 октября на территории охотхозяйства «Арбайка» Алнашского района, разрешения на отстрел у них не было. С помощью охотничьего оружия и тепловизора они выловили животное. Браконьеров обнаружили, когда они обрабатывали тушу лося.

По факту незаконного отстрела лося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК России («Незаконная охота»). Обвиняемые полностью признали вину, у них изъяли оружие, прибор ночного видения, охотничий нож и тушу животного.

Экологический ущерб составил 240 тыс. рублей. За совершенное преступление подозреваемые заплатят штраф до 500 тыс. рублей либо их лишат свободы на срок до 2 лет.