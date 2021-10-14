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Троих жителей Татарстана задержали за незаконную охоту на лося в Удмуртии

16:00, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Троих жителей Татарстана задержали за незаконную охоту на лося в Удмуртии
16:00, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Алнаши\n#Удмуртия\n#браконьеры\n#оружие\n#охота\n#ущерб
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики
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Их удалось поймать во время охотничьего рейда.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии во время охотничьего рейда сотрудники Минприроды задержали троих браконьеров из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов. 

Мужчины охотились ночью 11 октября на территории охотхозяйства «Арбайка» Алнашского района, разрешения на отстрел у них не было. С помощью охотничьего оружия и тепловизора они выловили животное. Браконьеров обнаружили, когда они обрабатывали тушу лося. 

По факту незаконного отстрела лося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК России («Незаконная охота»). Обвиняемые полностью признали вину, у них изъяли оружие, прибор ночного видения, охотничий нож и тушу животного. 

Экологический ущерб составил 240 тыс. рублей. За совершенное преступление подозреваемые заплатят штраф до 500 тыс. рублей либо их лишат свободы на срок до 2 лет.

16:00, 14 октября, 2021
Екатерина Сентемова
208
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#браконьеры\n#оружие\n#охота\n#ущерб
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