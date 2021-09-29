Победитель пьяного турнира по шашкам в Ижевске на 9 лет отправится в колонию

Мужчина нанес смертельную рану проигравшему собутыльнику за отказ кукарекать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор мужчине за убийство собутыльника, не выполнившего условий игры в шашки. Смертельный удар ножом убитый получил за отказ кукарекать после проигрыша.

Индустриальным районным судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Ижевска. Его обвиняли по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

Напомним, трагический случай произошел 8 июля 2021 года в Ижевске в одном из домов на улице 10 лет Октября. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что двое знакомых скрасили досуг употреблением спиртного и игрой в шашки.

По обоюдной договоренности, если один из них побеждал, другой должен был с балкона громко прокричать «кукареку». Как рассказал подсудимый на следствии, это было у них обычной практикой, кукарекать при проигрыше приходилось обоим, правда, не с балкона, а на кухне.

За партию они сели около 12:30, предварительно выпив 2 бутылки водки по 0,5 и 0,35 литра. Когда пришло время шуточного наказания, проигравший гость отказался выполнить ранее оговоренные условия. Между мужчинами возникла словесная перепалка, кроме того, потерпевший схватил обидчика за руку и укусил за предплечье.

Тогда хозяин квартиры взял лежащий на столе нож и ударил им соперника в грудь. Бросив орудие преступления на кухне, подсудимый отправился спать.

Проснувшись около 22:00, победитель поединка вернулся к столу и увидел лежащего на полу в крови приятеля. Потрогав пульс, он убедился, что недавний обидчик мертв и закрыл ему веки.

Мужчина попытался вызвать полицию, но несколько попыток не увенчались успехом. В конце концов, он вышел в подъезд и на дверях лифта нашел телефоны экстренных служб. Позвонив по номеру 112, подсудимый сообщил, что в его квартире лежит мертвый человек.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший скончался через несколько часов после того, как получил удар ножом. Лезвие проникло в верхнюю долю левого легкого, причиной смерти стала большая потеря крови.

В ходе следствия подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном и принес извинения дочери убитого. Кроме того, суд учел явку с повинной со стороны подозреваемого и его активное содействие расследованию уголовного дела, а также наличие престарелой тяжело больной матери.

Однако в суде было отмечено, что обвиняемый долгое время злоупотреблял спиртным, нигде не работал, неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде. Также среди отягчающих обстоятельств суд назвал умышленный и антиобщественный характер преступления.

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.