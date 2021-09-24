Мотоциклист погиб в аварии в Игринском районе Удмуртии

Мужчина не справился с управлением.

Игра. Удмуртия. Мотоциклист погиб в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 23 сентября. 40-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал в сторону Игры. Во время движения он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с «Ладой Грантой».

В результате аварии мужчина скончался.

Напомним, ранее вблизи Удмуртского госуниверситета в Ижевске погиб мотоциклист.

Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства региона Ярослав Семенов, этот сезон унес жизни 6 мотоциклистов, в авариях с мототранспортом пострадали 114 человек. В 2020 году цифра достигала 142.