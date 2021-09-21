Минобрнауки Удмуртии: в школах и учреждениях СПО ужесточен контроль за пропускным режимом

С сотрудниками проводят инструктажи, проверяют работу тревожных кнопок.

Ижевск. Удмуртия. В детсадах, школах и учреждениях среднего профессионального образования Удмуртии ужесточили контроль пропускного режима. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

С сотрудниками проводят внеплановые инструктажи, дополнительно проверяют работу системы видеонаблюдения, тревожных кнопок.

«В настоящее время проводится работа по обеспечению охраны объектов сотрудниками частных охранных предприятий либо подразделениями вневедомственной охраны. Охрана образовательных организаций частными охранными предприятиями будет организована в круглосуточном режиме», — рассказали в Минобрнауки.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров пришел с ружьем на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета. Он застрелил 6 человек. Среди погибших оказалась и уроженка Камбарки. Сам стрелок находится в больнице, после его ждет психиатрическая экспертиза.

Ранее министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова сообщила, что до конца 2021 года все школы обеспечат профессиональной охраной. Также обсуждалось внедрение датчиков в учреждениях, которые бы заменили сторожей.