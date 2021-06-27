Прокуратура установила, что власти приняли недостаточно мер для безопасности мест отдыха.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2021 год на воде погибли 11 человек, включая 3 детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В связи с этим надзорное ведомство провело проверку. Так было установлено, что власти принимали недостаточно мер, чтобы места отдыха у воды были безопасными. Прокуратура предложила увеличить финансирование создания безопасных условий для отдыха жителей республики у водоёмов. Также ведомство считает нужным расширить число оборудованных мест отдыха и добавить побольше спасательных постов.

Кроме того, районные прокуратуры проверят, как местные власти обеспечивали безопасность у водоёмов. Особое внимание уделят обустройству мест отдыха и профилактике несчастных случаев на воде.