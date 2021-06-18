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В Удмуртии к длительному сроку приговорили педофила, который напал на 8-летнего ребёнка

16:50, 18 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии к длительному сроку приговорили педофила, который напал на 8-летнего ребёнка
16:50, 18 июня, 2021
Андрей Бирюков
285
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#педофил
Фото: unsplash.com
285
0

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске к длительному сроку заключения осудили педофила, который напал на 8-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд установил, что в ноябре 2018 года подсудимый напал на 8-летнюю девочку в одном из подъездов. Чтобы найти преступника, правоохранительным органам пришлось провести ряд сложных экспертиз. Кроме того, на момент поимки мужчина проходил по другому уголовному делу и находился под стражей. 

Адвокат подсудимого пытался доказать, что его клиент не мог совершить вменяемое преступление. Несмотря на это, суд признал 50-летнего жителя Воткинска виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Насильник получил 16 лет лишения свободы, 1 год из которых он проведёт в строгом режиме.

16:50, 18 июня, 2021
Андрей Бирюков
285
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#педофил