В Удмуртии к длительному сроку приговорили педофила, который напал на 8-летнего ребёнка

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске к длительному сроку заключения осудили педофила, который напал на 8-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Суд установил, что в ноябре 2018 года подсудимый напал на 8-летнюю девочку в одном из подъездов. Чтобы найти преступника, правоохранительным органам пришлось провести ряд сложных экспертиз. Кроме того, на момент поимки мужчина проходил по другому уголовному делу и находился под стражей.

Адвокат подсудимого пытался доказать, что его клиент не мог совершить вменяемое преступление. Несмотря на это, суд признал 50-летнего жителя Воткинска виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Насильник получил 16 лет лишения свободы, 1 год из которых он проведёт в строгом режиме.