В Удмуртии пожилая велосипедистка погибла под колесами фуры

74-летнюю пенсионерку сбили в Ярском районе.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии пенсионерка погибла под колесами грузовика. ДТП произошло в Ярском районе 7 июня, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В понедельник около 12:09 на 35 километре дороги «Глазов-Яр-Пудем» водитель грузового автомобиля «Скания» совершил наезд на 74-летнюю женщину. Пенсионерка на велосипеде выезжала на трассу со второстепенной дороги.

Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась в больнице. Обстоятельства ДТП расследуются.