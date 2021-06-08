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В Удмуртии пожилая велосипедистка погибла под колесами фуры

12:55, 08 июня, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии пожилая велосипедистка погибла под колесами фуры
12:55, 08 июня, 2021
Андрей Поносов
409
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#ДТП\n#велосипедист\n#пенсионеры\n#гибель людей
Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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74-летнюю пенсионерку сбили в Ярском районе.

Яр. Удмуртия. В Удмуртии пенсионерка погибла под колесами грузовика. ДТП произошло в Ярском районе 7 июня, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В понедельник около 12:09 на 35 километре дороги «Глазов-Яр-Пудем» водитель грузового автомобиля «Скания» совершил наезд на 74-летнюю женщину. Пенсионерка на велосипеде выезжала на трассу со второстепенной дороги.

Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась в больнице. Обстоятельства ДТП расследуются.

12:55, 08 июня, 2021
Андрей Поносов
409
0
#Удмуртия\n#Ярский район\n#ДТП\n#велосипедист\n#пенсионеры\n#гибель людей